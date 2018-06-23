Работать как одна семья призвал госслужащих аким мегаполиса Габидулла Абдрахимов, поздравляя своих коллег и подчиненных с профессиональным праздником – Днем государственного служащего.

«Новый статус – это не только огромные возможности, но прежде всего — огромная ответственность, которая лежит на плечах всех горожан», — подчеркнул глава мегаполиса.

И только вместе мы можем вывести Шымкент на новый уровень: «Наша задача довести Шымкент до уровня Алматы и Астаны. Я уверен, если мы все будем работать как одна семья, то у нас это обязательно получится».

Также он подчеркнул: «В связи с обретением нового статуса зарплаты сотрудников акимата станут выше. Я думаю, эта новость обрадует ваши семьи. А после того, как будут созданы управления, мы объявим конкурс. Участвуйте во всех конкурсах на занятие той или иной должности. Мы готовы брать на работу лучших из лучших», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

К слову, глава Шымкента уже подписал приказ о выплате премии всем сотрудникам акимата к профессиональному празднику.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы жизнь в городе стала намного лучше и призвал своих коллег и подчиненных последовать его примеру:

«Я верю в вас и обещаю служить честно. У нас все получится!».