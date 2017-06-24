В Шымкенте госслужащие присягнули на верность своей стране

10 государственных служащих принесли присягу верности, в соответствии с «Законом о государственной службе». Присяга прошла во время торжественного собрания, приуроченного ко Дню государственного служащего. В большом зале акимата Шымкента собрались 320 сотрудников акимата Шымкента.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов поздравил всех с профессиональным праздником и напомнил, что государственный служащий всегда служит народу.

«Государственная служба требует от человека ответственности, полной отдачи родной земле. Наша задача – своим трудом ежедневно повышать доверие народа к государству. Мы не должны забывать слов клятвы верности, которую приносили в день принятия нас на государственную службу. Вера народа в государство начинается с веры в госслужащего», — отметил в поздравлении градоначальник.

В Шымкенте на государственной службе трудятся около 500 человек. В этом году все 369 государственных служащих корпуса «Б», прошедших аттестацию, подтвердили свою компетенцию, 15 из них рекомендованы на повышение.

В ходе собрания благодарственным письмом акима города были отмечены 10 госслужащих с разным стажем работы.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, организованным, что примечательно, силами талантливых госслужащих.