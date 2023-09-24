Шымкентский депутат пробежал на марафоне в Берлине

В Берлине прошел масштабный забег. В нем приняли участие и казахстанцы. Граждане нашей страны бежали с поднятым флагом Казахстана.

В марафоне приняли участие и жители Шымкента. Депутат городского маслихата Асхат Нурлыбаев пробежал 42 километра за чуть больше чем в три часа.

«В марафоне участвовало много казахстанцев. Это очень популярный марафон в Европе. Я пробежал со временем в 3 часа 20 минут. Я бежал с флагом. Таким образом мы показываем молодому поколению что бег это здорово», — рассказал Асхат Нурлыбаев.

Берлинский марафон входит в серию марафон-мейджоров. В большую шестерку марафонов, являющихся главными для профессиональных бегунов, входят марафоны в Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио.