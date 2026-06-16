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На главную Анонс «ProLab» – новая точка взаимодействия науки и практики в Шымкенте

«ProLab» – новая точка взаимодействия науки и практики в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В прокуратуре города Шымкента открыт учебно-практический кабинет и региональная базовая лаборатория «ProLab». Проект реализован в рамках Года повышения качества ведомственного образования и направлен на развитие научного сопровождения правоохранительной деятельности, а также укрепление связи между наукой и практикой.

В церемонии открытия приняли участие ректор Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуреы Республики Казахстан Н. М. Абдиров и и.о. прокурора города Шымкента Ж. Н. Нургали.

Лаборатория станет площадкой для проведения прикладных исследований, обсуждения актуальных проблем прокуратуры и выработки практических рекомендаций.

Здесь также будут взаимодействовать сотрудники прокуратуры, ученые, эксперты, магистранты и докторанты.

В день открытия уже состоялось первое рабочее обсуждение — представлены результаты проекта «Цветной маршрут», направленного на профилактику суицидов и правонарушений среди несовершеннолетних, а также презентовано учебное пособие по правовому просвещению.

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