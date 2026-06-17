Автокредиты в Казахстане теряют популярность. В первом квартале банки получили на 11% меньше заявок на покупку автомобилей в кредит. Эксперты связывают это с высокими ставками, более строгими требованиями к заемщикам и появлением альтернативных способов покупки машин через программы автосалонов.

В результате, несмотря на резкое снижение цен на новые автомобили, рынок автокредитования заметно замедлился.

Казахстанцы стали реже покупать автомобили в кредит. За первые три месяца этого года объем новых автозаймов сократился более чем на 17%. Доля автокредитов в структуре розничного кредитования опустилась ниже 10%.

«Если говорить о ключевых факторах, первое, это то, что у нас денежно-кредитные условия в первом квартале были жесткими, да, у нас базовая ставка была 18 весь первый квартал. И мы видим, что ставки по автокредитам также повысились если среднеизвешенные в первом квартале 2025 составляли 14,8, а в этом году за первый квартал они уже составляют», — Рамазан Досов, главный аналитик АФК РК.

Еще одной причиной эксперты называют ужесточение правил кредитования. Получить заем на автомобиль стало сложнее, банки тщательнее проверяют заемщиков и гораздо чаще отказывают. За три месяца этого года поступило около 1 миллиона 200 тысяч заявок на автокредит, но одобрение получили лишь около 15%.

«Многие автосалоны продают автомобили под свои программы, то есть, допустим, рассрочка 0,1% у некоторых есть, у кого-то просто рассрочка на год или на два. То есть салон работает со своим каким-то банком и продает машины по своим программам.Поэтому многие люди избегают банковской системы напрямую. Плюс увеличилось количество машин, которые продаются по трейд ин, то есть люди сдают свой автомобиль и сверху разницу выплачивают налом», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

При этом эксперты отмечают, цены на новые автомобили заметно снизились. Машины, которые еще год назад стоили 18 миллионов тенге, сегодня можно купить за 11–13 миллионов. Но покупатели, похоже, решили подождать пока они станут еще дешевле. Правда, эксперты предупреждают, рассчитывать на дальнейшее серьезное снижение цен вряд ли стоит.

Обновление казахстанского автопарка идет не так быстро, как хотелось бы. Сегодня в стране насчитывается около 6 миллионов автомобилей, а ежегодно обновляется лишь 200–230 тысяч. Для такого количества транспорта это капля в море. В результате многие машины продолжают колесить по дорогам десятилетиями.