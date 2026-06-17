В Казыгурте может появиться предприятие с иностранным участием

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел встречу с представителями компании СП «ZHONGTIAN CHEMICAL». Были обсуждены перспективы реализации нового инвестиционного проекта в Казыгуртском районе.

Представители компании презентовали основные направления проекта и ожидаемые результаты от его реализации. Стороны рассмотрели вопросы размещения производственного объекта, обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой, подбора земельного участка, условия ведения бизнеса и инвестиционный климат региона.

Инициатива будет всесторонне изучена профильными специалистами. Напомним, что за пять месяцев текущего года в Туркестанскую область привлечено более 614 млрд тенге инвестиционных средств. На 2026–2029 годы в регионе сформирован пул из 122 инвестиционных проектов, реализация которых позволит создать почти 18 тысяч новых рабочих мест.

В том числе планируется реализация 30 проектов с участием иностранного капитала, их стоимость более 608 млрд тенге, на этих площадках работу смогут получить 7 800 человек.