Газовый парадокс: добываем больше, импортируем тоже

Казахстан крупный производитель газа, но вместе с этим мы вынуждены закупать голубое топливо из за рубежа. Эксперты говорят, дело в том что добываемый объём не всегда сразу становится товарным газом: часть требует переработки, а внутренний спрос растёт и зависит от сезона и газификации регионов.

В результате зимой стране может не хватать собственных ресурсов, и тогда газ закупается. При этом наращивать мощности переработки мешают низкие тарифы.

Казахстан ежегодно увеличивает добычу газа, но при собственных больших объёмах всё равно вынужден закупать его у России. В прошлом году добыли более 68 миллиардов кубометров газа, но значительная часть этого объёма попутный газ, который требует переработки или закачивается обратно в пласт. В итоге товарного газа остаётся менее 30 миллиардов кубометров.

При высоком внутреннем потреблении и ежегодном экспорте около пяти миллиардов кубов стране приходится покрывать часть спроса за счёт импорта.

О причинах импорта газа, несмотря на собственную добычу, рассказал эксперт нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов: «На протяжении трех лет начали импортировать газ из России. Это связано с тем, что пиковый сезон, у нас потребление газа растет, и мы вынуждены импортировать. Также у нас имеются обязательства перед Китаем, в последние годы, порядка 5 миллиардов ежегодно мы экспортируем в Китай. Но мы когда экспортируем, мы экспортируем в не пиковой сезоны, то есть летом, весной».

Одной из главных причин эксперты называют нехватку газоперерабатывающих мощностей. Многие проекты по строительству новых заводов годами остаются на бумаге. При этом для нефтедобывающих компаний газ зачастую становится скорее обременением, чем источником дохода. Всё из-за регулируемых цен на внутреннем рынке, которые заметно ниже экспортных.

По мнению эксперта, низкие внутренние цены снижают интерес инвесторов к разработке газовых месторождений: «Если новые инвесторы в поиске нефти находят газ, они просто не занимаются разработкой газовых месторождений. При работе газоперерабатывающих заводов не только товарный газ, но там есть пропан-бутан. К сожалению, пропан-бутан газовые компании на сегодняшний день вынуждены продавать на внутренний рынок по регулируемым государственным ценам. Это в среднем 120 долларов за тонну пропана-бутана, когда экспортная цена составляет 500 долларов за тонну».

Решением проблемы специалисты считают запуск новых газоперерабатывающих заводов. Это позволит увеличить объёмы товарного газа и снизить зависимость от импорта.

О перспективах достижения газовой независимости рассказал эксперт нефтегазовой отрасли Ануар Кожабеков: «У нас уже на повестке есть строительство трех даже ГПЗ. Если мы запустим все эти проекты, то будет определенная, так сказать, независимость по вопросам обеспечения товарным газом населения. Но на данный момент мы вынуждены импортировать российский газ. И, скорее всего, эти показатели будут расти».

При этом потребление газа растет. Продолжается активная газификация регионов, и по итогам прошлого года доступ к голубому топливу получили уже более 64? казахстанцев. Чем выше этот показатель, тем острее становится вопрос внутреннего рынка собственным газом.