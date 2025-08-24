Резиденция Президента станет центром для одаренных детей в Шымкенте

Аким города Габит Сыздыкбеков на августовской конференции педагогов сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства с нового учебного года резиденция Президента в Шымкенте начнет работать как лагерь для одаренных детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В этом центре будут обучаться победители олимпиад, юные изобретатели, талантливые школьники, увлеченные наукой, культурой и искусством. Здесь они смогут раскрывать свои способности, обмениваться идеями и находить единомышленников.

Лагерь будет функционировать круглый год. Каждая смена рассчитана на 50–60 детей, а за год специальную образовательную программу пройдут около 2500 юных талантов.

Для ребят создадут все необходимые условия: современные учебные и культурные залы, спортивные площадки, библиотеку, медпункт, уютные спальные комнаты и экологически чистый двор. Учреждение будет оснащено современным оборудованием и полностью соответствовать требованиям безопасности.

«Эта инициатива — важный шаг на пути к воспитанию будущих лидеров страны и практическое воплощение заботы Главы государства о молодежи», — отметил Габит Сыздыкбеков.

Августовская конференция педагогов «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман», на которой прозвучало данное заявление, собрала более 2100 участников. В ее работе приняли участие министр просвещения Республики Казахстан Ғани Бейсембаев, представители вузов и колледжей, члены общественных советов, педагоги-ветераны, директора школ и родители.

В ходе конференции были рассмотрены задачи нового учебного года, в том числе развитие цифровой грамотности педагогов, внедрение современных технологий и формирование социально ответственной личности.

В Шымкенте 2025–2026 учебный год начнется в 1352 образовательных учреждениях, где будут учиться свыше 397 тысяч детей. В первые классы планируется принять около 28 тысяч учеников. В настоящее время в городе строятся шесть объектов образования, в том числе две новые школы, три дополнительные пристройки и одно общежитие. До начала учебного года будут введены в эксплуатацию три объекта — две школы и дополнительный корпус. Кроме того, десять зданий образовательных учреждений проходят капитальный ремонт.