Шымкентские робототехники стали победителями международного фестиваля

Ученики IT школы-лицея №80 одержали победу на Международном фестивале по робототехнике. Их разработка- механическая ракета, заняла первое место среди сотен проектов.

Эту установку в виде ракеты под названием «Wind Rocket» ученики IT школы-лицея №80 сконструировали своими руками. Процесс занял больше месяца, но оно того стоило. На конкурсе “RoboLand 2022” в Караганде со своей установкой Есбол Нурасыл и Жаксылык Мейржан завоевали первое место. Цель изобретения- повысить интерес детей к физике и робототехнике. Прибор при помощи ветра способен удержать воздушный шарик на весу долгое время.

«Этот объект должен удерживать предмет в воздухе, не давая ему взлететь или упасть. Мы хотим привлечь детей к физике, математике и наукам входящим в STEM — естественные науки, технология, инженерия и математика. У проекта были сложности, например, мы хотели корпус ракеты сделать в виде квадрата, но не вышло, так как шарик бился о стенки и падал на пол. Изначально мы хотели использовать оргстекло, однако оно постоянно ломалось, поэтому пришлось использовать ПВС материал. Также на проекте установлены светодиоды и колонки подключаемые к MP3, это поможет привлечь внимание детей музыкой«, — говорит Мейржан Жаксылык, ученик IT школы-лицея №80.

Международный фестиваль RoboLand проводился в 7 раз. В конкурсе приняли участие десятки создателей робототехники из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, России и даже Греции. Они представляли свои проекты по 13 различным направлениям. Ребята говорят, когда узнали что выиграли конкурс, сперва даже не поверили.

«Когда мы узнали что выиграли, сложно передать насколько мы были рады, в первую очередь позвонили родителям, сообщить хорошую новость, попросили көрімдік«, — говорит Мейржан Жаксылык, ученик IT школы-лицея №80.

В IT школе-лицее №80 кружок робототехники работает уже два года. Сейчас в нем занимаются больше 50 ребят.

«Мы отбирали проекты учеников, и отправили наших двоих ребят на международные соревнования. Они также члены школьного парламента, участвуют во всех общественных мероприятиях в школе. Также среди учащихся сейчас проводятся уроки мобилографии», — говорит Айгерим Алтынбекова, заместитель директора по воспитательной работе IT школы-лицея № 80.

Для следующих соревнований победители “RoboLand 2022” планируют подготовить медицинский проект. Сконструировать массажёр для суставов ног, который помог бы пожилым людям и пациентам перенесшим операцию.