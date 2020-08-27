В Шымкенте реализуется ряд проектов по развитию инфраструктуры и цифровизации сферы образования.

О новшествах в этом направлении рассказала руководитель управления образования города Шымкент на августовской конференции, прошедшей сегодня в онлайн-формате.

С нового учебного года, в рамках программы «Цифровой Казахстан», в городе откроется «Специализированный IT лицей-интернат для одаренных детей». Наряду с этим, 5 «IT школ-лицеев» будут работать в новом направлении. В связи с этим планируется открыть 12 STEM лабораторий, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкент.

Кроме того, в новом учебном году «IT-центр», оснащенный современным оборудованием на базе «Дворца школьников», будет предоставлять дополнительное образование учащимся.