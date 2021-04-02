В Шымкенте с 1 по 30 марта приняты заявления абитуриентов (в 5,7,8,9,10,11 классы) о зачислении в специализированные организации образования.

К таким организациям образования относятся специализированный ІТ лицей –интернат №1 для одаренных детей города, школа-интернат №2 для одаренных детей с обучением на трех языках, специализированная школа – гимназия №8 с обучением на трех языках имени М.Х.Дулати, лицей-интернат «Білім – инновация» №1 для мальчиков, лицей-интернат «Білім – инновация» №2 для девочек, специализированная школа-гимназия №90 для одаренных детей.

Заявки регистрируется на электронном портале www.qabyldau.daryn.kz, ведется прием документов.

15 апреля на портале будет опубликован график отбора конкурса в данных образовательных учреждениях. С 1 по 20 июня конкурсный отбор будет проходить в режиме оффлайн (тестирование), отвечающем всем санитарным требованиям.