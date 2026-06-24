Ключи от новой жизни: шымкентцам вручили квартиры

Новоселье в Шымкенте! Ключи от новых квартир в современном жилом комплексе в микрорайоне Бозарык сегодня торжественно вручили 30 семьям. Счастливыми обладателями собственного жилья по государственным льготным программам стали многодетные матери, дети-сироты и работники бюджетной сферы. Радость новосёлов разделила и наша съёмочная группа.

Ключи от новых квартир в микрорайоне Бозарык получили 30 семей. Среди них — многодетная мать Гульмира Сейдуалиева. В очереди на жильё она состояла шесть лет. В этом году женщине удалось воспользоваться льготной программой кредитования и приобрести трёхкомнатную квартиру. По её словам, о собственном доме для своих детей она мечтала давно, поэтому сегодняшний день стал для семьи по-настоящему особенным.

«Мы очень рады. Спустя шесть лет ожидания наконец получили ключи от собственной квартиры. Для нашей семьи это большое счастье. Огромное спасибо за такую возможность. В апреле я приняла участие в конкурсе, и уже через два месяца получила ключи от нового жилья», — Гульмира Сейдуалиева, жительница Шымкента.

Для участников программ «2-10-20» и «5-10-20» предусмотрены жилищные сертификаты в размере одного миллиона тенге, которые помогают покрыть часть первоначального взноса.

Решением городского маслихата утверждены категории граждан, имеющих право на такую поддержку:

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

ветераны боевых действий на территории других государств;

граждане с инвалидностью с инвалидностью I и II;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

вдовы и вдовцы, потерявшие кормильца;

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и званием «Батыр ана»;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

неполные семьи;

сотрудники государственных учреждений и предприятий шымкента.

С начала года на выдачу жилищных сертификатов из бюджета выделили 500 миллионов тенге. Средства освоены полностью. В профильном управлении отмечают, что при необходимости финансирование программы продолжат. Всего за последние шесть месяцев в рамках государственных программ собственным жильём обеспечены около двух с половиной тысяч шымкентцев. Все новые квартиры соответствуют современным стандартам и полностью готовы к заселению.

«Сегодня проходит церемония вручения ключей гражданам, подтвердившим свою платёжеспособность через Отбасы банк. В первую очередь это представители социально уязвимых категорий населения: многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сотрудники бюджетных и государственных организаций. Все квартиры расположены в микрорайоне Бозарык. Они соответствуют современным требованиям, полностью готовы к заселению и обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями», — Копжан Толебаев, и.о.руководителя управления жилищной политики.

Сегодня в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят около 96 тысяч человек. До конца текущего года власти планируют обеспечить квартирами ещё более семи тысяч семей.