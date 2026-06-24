Работа во вредных условиях: кому и за что будут платить больше

В Казахстане планируют изменить систему социальных гарантий для работников, занятых на вредных производствах. Вместо действующего подхода, когда льготы зависят от профессии, предлагается учитывать реальные условия труда на конкретном рабочем месте. Эксперты отмечают, что такая реформа особенно актуальна для промышленного сектора, где вопросы безопасности и защиты здоровья работников остаются одними из ключевых.

Сейчас работникам вредных производств предоставляются сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, пенсионные отчисления и другие меры поддержки. Но в министерстве считают, что существующая система не всегда объективно отражает уровень профессиональных рисков и нуждается в модернизации.

«Прорабатывается переход к единой риск-ориентированной модели.Предполагается, что объем социальных гарантий будет определяться, в зависимости от степени профессионального риска, которому подвергается работник. Система будет учитывать реальные условия труда и уровень воздействия вредных факторов на здоровье человека. Также предполагается градация профессиональных рисков от низкого до очень высокого уровня», — Ляззат Актаева, генеральный директор республиканского научно-исследовательского института по охране труда МТСЗН РК.

Для Казахстана вопрос социальной защиты работников вредных производств имеет особое значение. Горнодобывающая отрасль, металлургия, нефтегазовый сектор и другие промышленные направления остаются одними из ключевых для экономики страны. Именно здесь трудятся тысячи людей, ежедневно работающих в условиях повышенного риска для здоровья.

«Промышленность, добывающая, это основная часть, которая формирует национальные богатства. Те кто задействован во вредных производствам необходимо чтобы они были в будущем защищены, и чтобы привлечь их к работе, чтобы не было эффектов социальных напряжений, то есть необходимо более справедливую социальную гарантию, защиту», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Вместе с тем юристы отмечают, что даже действующие нормы и гарантии на практике соблюдаются не всегда.

«Работа, выходные, дни ночные, смены, да, это тоже не всегда. То есть человек, у которого выплачивается оклад, как правило, мы тоже несколько таких дел поднимали. Когда начинаем пересчитывать, то огромное количество нарушений я сам наблюдаю. То есть люди не начисляют двойной тариф там какой-то, да, от полтора тарифа. Просто платится заработная оплата, а именно использование людей идет как бы в повышенном плане», — Евгений Яворский, адвокат.

Главная задача реформы не просто изменить правила, а создать условия, при которых труд людей, работающих во вредных и опасных условиях, будет по-настоящему защищен. Не на бумаге, а на практике.