О курорте Сарыагаш и стоимости путевок рассказал руководитель туристско-информационного центра Туркестанской области «Ontustik tourism center» Олжас Шынтаев, передает МИА «Казинформ».

Как известно, Сарыагаш — один из самых известных курортов Казахстана, куда ежегодно на лечение и отдых приезжают десятки, а то и сотни тысяч человек из разных уголков республики и стран ближнего зарубежья.

«Почти 70 лет назад при бурении нефтяных скважин на глубине 1,4 км геологи случайно обнаружили горячую минеральную воду. Уникальные свойства этой целебной воды превратили поселок Коктерек в бальнеологический курорт, а санатории в Сарыагаше, построенные около источника, стали популярным местом.

Главный лечебный фактор курорта — самоизливающаяся минеральная вода из подземного источника. Лечение в санаториях проводится по нескольким направлениям: заболевания ЖКТ, печени, желчного пузыря, почек и мочевого пузыря, позвоночника и суставов, кожные болезни, гинекология, урология», — рассказал Олжас Шынтаев.

Сегодня в оздоровительной местности функционируют 27 санаториев.

Среди них и легендарный лечебно-оздоровительный комплекс «Сарыагаш», куда ежегодно приезжает около 20 тысяч человек. Цена на лечение в санаториях начинается от 7 000 тенге в сутки при двухместном размещении.

Завсегдатаи этого курорта советуют проводить там не менее 21 дня, то есть, по самым скромным подсчетам, трехнедельная путевка обойдется в 147 000 тенге на двоих. В эту сумму помимо проживания и питания входит весь основной перечень услуг, за которыми сюда и приезжают: питье минеральной воды, обследование, различные бальнеологические (слепое и дуоденальное зондирование, орошения, микроклизмы, промывание желудка, лечебные души, минеральные ванны, джакузи) и физиотерапевтические (диадинамические токи, УВЧ-терапия, парафино-озокеритовое лечение, ингаляции, электрофорез, электросон, магнитотерапия, светолечение, массажи, ультразвук) процедуры.

«Есть и платные медицинские услуги. Это грязелечение, лазеро- и магнитотерапия, пантовые ванны, иглорефлексотерапия, ФГДС, УЗИ, мониторная очистка кишечника, фитобар, массаж, обследование и лечение урологических больных, сауны», — пояснил О. Шынтаев.

Впрочем, до курорта еще нужно добраться. Трансфер для гостей из других регионов Казахстана предстоит с пересадками. В основном, из Шымкента до Сарыагаша добираются на микроавтобусах, отъезжающих от городского железнодорожного вокзала или автовокзала. Стоимость такой поездки довольно скромная — около 1000-1500 тенге с человека.

«В Сарыагаш можно поехать, как на поезде, так и на такси — с аэропорта и железнодорожного вокзала. При регистрации на сайте каждого санатория можно предварительно переговорить с администрацией об отправке трансфера санатория к пункту прибывания туриста», — заключил эксперт.