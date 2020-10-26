С начала текущего года в Шымкенте 1 401 человек получили путевки на различные санатории, передает Otyrar.KZ.

В том числе 1003 пенсионерам, 398 лицам с ограниченными возможностями.

Об этом сообщили в управлении занятости и социальной защиты города Шымкента.

Кроме того, на 18 специально оборудованных автомобилей для инвалидов «Инватакси», было принято более 400 заявок, которые в настоящее время оказывают услуги.

Также по 43 автомобилям «Социального такси», предназначенных для посещения медицинских учреждений и общественных мест ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп с ограниченными возможностями принято 420 заявлений.

Помимо этого, с начала года управлением выдано 52 направления для получения специальных социальных услуг по уходу на дому. Вместе с этим, за этот период оформлено 24 направления на оказание специальных социальных услуг в медицинских и социальных учреждениях.