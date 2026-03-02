Аким Шымкента выслушал жителей трёх микрорайонов и пообещал решить вопросы благоустройства и жилья

Выездная встреча акима с жителями объединила сразу несколько микрорайонов. Представители 17-ого микрорайона, Куншыгыс и Терискей смогли напрямую озвучить акиму города насущные проблемы.

Несмотря на улучшения в благоустройстве районов, открытыми остаются вопросы строительства детских площадок и ремонта внутриквартальных дорог. Также жители акцентировали внимание на необходимости дополнительного озеленения парков и установке систем видеонаблюдения во дворах.

Житель Шымкента: «Нам установили камеры, спасибо. Но после недавнего ветра линии оборвались, и оборудование теперь не работает. Второй вопрос касается нашей аллеи — это наше единственное место отдыха. В сентябре прошлого года из-за отсутствия полива вся зелень высохла. Последний ураган окончательно добил насаждения.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Последствия урагана-обрывы проводов и падение деревьев зафиксированы во многих частях города. Мы восстановим работу камер. Что касается озеленения: скажите, какие именно сорта деревьев вы хотели бы видеть? Мы постараемся учесть ваши пожелания при высадке».

В ходе встречи были подняты и социальные вопросы. Жители просили повысить доступность жилья по гос. программам и создать условия для лиц с ограниченными возможностями. В частности, прозвучала критика в адрес управления жилья: горожане утверждают, что при распределении квартир чиновники не учитывают физические особенности новоселов.

Житель Шымкента: «Мне выделили квартиру на девятом этаже. Я считаю это не правильным. Инвалидам первой группы положено жилье на нижних этажах, чтобы мы могли беспрепятственно выходить на улицу».

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Да. согласно нормам, вам должны предоставить квартиру на первом этаже. Там предусмотрены пандусы и отсутствует барьер в виде лестницы. Мы разберемся в этой ситуации».

Все озвученные предложения глава города взял на личный контроль и дал профильным ведомствам ряд конкретных поручений по их реализации.