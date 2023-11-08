Наезд на ребенка в Шымкенте: 7-летняя девочка погибла

Стали известны новые подробности ДТП с каМАЗом в Шымкенте. Семилетняя девочка погибла после наезда многотонного транспорта, передает OTYRAR.

Инцидент произошел еще в конце сентября в населенном пункте Асар-2.

Врачи диагностировали маленькой пациентке обширную ушиблено-размозженную скальпированную рану обеих голеней, дефект кожи и мягких тканей, повреждения мышц, сухожилия и нервы и открытые переломы. Медики также провели ей операцию.

Как выяснилось, несмотря на все усилия врачей, школьница скончалась. Аким Шымкента выразил соболезнования семье погибшей в социальных сетях.

«За жизнь пострадавшего ребенка боролись врачи городской детской клинической больницы при участии опытных докторов из Астаны и Алматы. Несмотря на многочисленные усилия и старания медиков, спасти маленького пациента не удалось. Встретившись с родителями и родственниками погибшей, я выразил искреннее соболезнование. Трагедия опечалила не только семью ребенка, но и всех нас. Прошу родителей всегда обращать внимания на безопасность своих детям, а водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Жизнь человека – наивысшая ценность»,- написал Габит Сыздыкбеков в своем Instagram-аккаунте.