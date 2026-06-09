На автодороге «Карабутак – Кызылорда – Шымкент» продолжаются ремонтные работы

Из-за резкого повышения температуры воздуха и сезонных изменений грунта, на отдельных участках республиканской автомобильной трассы произошло вспучивание дорожного покрытия. В результате появились дефекты, затрудняющие движение транспорта.



Качество дорог — главный залог безопасности дорожного движения. Для кардинального решения проблем на участках дороги в пределах Аральского района Кызылординской области ведутся масштабные ремонтные работы. Причиной стало воздействие резкого повышения температуры на отдельные участки трассы. Ведется полное обновление повреждённых отрезков дороги, особое внимание уделяется повышению прочности и безопасности.

В пресс-службе АО «КазАвтоЖол» отмечают, что ремонт носит комплексный характер и направлен на устранение первопричин возникновения дефектов: «На автомобильной дороге республиканского значения KAZ-06 «Карабутак – Кызылорда – Шымкент», проходящей по территории Аральского района Кызылординской области, продолжаются работы по среднему ремонту на участках общей протяжённостью 9,5 километров. Ремонт проводится на сложных отрезках, где ранее были выявлены дефекты дорожного покрытия. Для окончательного решения проблемы предусмотрена полная замена грунта, склонного к вспучиванию, а также реконструкция слоёв дорожного покрытия».

В рамках проекта будет уложено новое шестислойное дорожное покрытие, состоящее из песка, щебёночно-песчаной смеси и нескольких слоёв асфальтобетона. На сегодняшний день полностью демонтированы старые конструктивные слои. На объекте задействованы 80 единиц специальной техники и 95 рабочих. С наступлением летнего сезона резкое повышение температуры уже начинает оказывать влияние на дорожное покрытие. В то же время, в последней декаде июня в ряде районов ожидается значительное потепление.

Какой температурный фон ожидается в ближайшее время, пояснил инженер-синоптик Кайсар Шаяхметов: «В отдельных районах возможны град и пыльные бури. Температурный фон будет неустойчивым. На западе, востоке и в центральной части страны дневная температура повысится с 28–33 до 35–39 градусов жары, а местами в центре страны ожидается сильная жара до 42 градусов. В южной половине страны дневная температура поднимется с 28–33 до 34–40 градусов, а в отдельные дни может достигать 40–46 градусов».

Высокая температура и природные особенности грунта создают дополнительную нагрузку на дорожное покрытие. Поэтому в ходе ремонта приоритет отдаётся не временному устранению дефектов, а ликвидации их основных причин.