С начала года в Шымкенте зарегистрированы три случая падения детей из окон многоэтажек. Один из них закончился гибелью ребёнка. Чтобы не допустить новых трагедий, сотрудники ДЧС вышли в профилактические рейды.

Жителям напоминают о правилах безопасности и объясняют, почему обычная москитная сетка не может защитить ребёнка от падения.

Нургелды Нурмаханулы, сотрудник управления по ЧС Абайского района, объяснил, почему москитные сетки не защищают детей от падения: «Москитная сетка не обеспечивает безопасность. Необходимо устанавливать специальные защитные устройства, поскольку москитная сетка не способна выдержать вес ребенка».



Специалисты посетили жилые дома, провели беседы с мамами и папами и рассказали о мерах предосторожности. Особое внимание уделили семьям из социально уязвимых категорий. Им установили оконные блокираторы и средства противопожарной безопасности.

Почему подобные рейды особенно актуальны летом, объяснил Калмурат Жунис, участковый инспектор Абайского района: «Жилой комплекс «Дендропарк» обратился с соответствующей заявкой в управление по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим мы проводим здесь профилактическое мероприятие. Чаще всего подобные несчастные случаи происходят именно в период летних каникул, поэтому акция организована для их предупреждения».



По словам спасателей, большинство подобных происшествий происходит, когда дети больше времени проводят дома и нередко остаются без присмотра взрослых.

И напоминают: предотвратить беду помогут простые меры безопасности, но главной защитой для ребёнка по-прежнему остаются внимание и ответственность родителей.