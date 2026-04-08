Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Дроны с громкоговорителями предупредили жителей о безопасности детей

Дроны с громкоговорителями предупредили жителей о безопасности детей

-
Редактор Юлия Машковская
-
35
Фото министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Сотрудники МЧС РК провели профилактическое мероприятие по предупреждению выпадения детей из окон с использованием беспилотных летательных аппаратов.

С наступлением теплого сезона ведомство усилило профилактическую работу, направленную на предотвращение несчастных случаев. В этот период жители чаще открывают окна для проветривания, что ежегодно приводит к случаям травмирования и гибели детей в результате падения с высоты.

В рамках профилактической кампании сотрудники МЧС провели обходы жилых домов и разъяснили жителям основные правила безопасного использования окон в квартирах, где проживают дети. Особое внимание уделялось необходимости установки ограничителей открывания, защитных решеток и других специальных устройств, препятствующих свободному доступу ребенка к открытому окну.

Кроме того, в работе были задействованы беспилотные летательные аппараты, оснащенные громкоговорителями. С их помощью жителям многоквартирных домов передавались предупреждения и краткие рекомендации по обеспечению безопасности детей.

В видеоматериалах профилактической акции также показаны беседы сотрудников МЧС с жителями, демонстрация способов установки защитных элементов и панорамная съемка жилых районов с использованием дронов.

В ведомстве призывают родителей и законных представителей не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами, и заранее принимать меры для обеспечения их безопасности.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.