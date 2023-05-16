53-летний мужчина стал донором почки для дочери в Шымкенте

Долгое время из-за хронической почечной недостаточности 24-летняя Акбота Нияз жила на гемодиализе.

Непрерывная терапия, строгий постельный режим и страх за жизнь — остались позади. Шанс на полноценную жизнь пациентке подарил родной отец — став донором почки. Высокотехнологичная операция прошла успешно в Шымкенте и сегодня жизни донора и реципиента вне опасности.

Ақбота Нияз, пациентка с пересаженной почкой:

«Благодаря моему отцу, у меня появился второй шанс на жизнь. Когда я была на гемодиализе, я думала, что моя жизнь навсегда будет зависеть от этого устройства. Теперь у меня появилось второе дыхание, и мое желание жить вернулось. Я очень благодарна врачам».

По словам 53-летнего Ергали Бейсенова, самое главное – это здоровье детей. Мужчина счастлив, что смог стать донором для дочери и вселить в нее надежду на счастливую и долгую жизнь.

Ергали Бейсенов, отец-донор:

«Изначально я был уверен, что подойду дочке в качестве донора, но, конечно, волновался и после всех обследований, нам сообщили, что можно готовится к операции. Теперь у моей дочери всё будет хорошо, её ждет счастливая семейная жизнь».

Сложную операцию провели в рамках мастер-класса со специалистами из Алматы. Забор почки был выполнен менее травматичным лапароскопическим методом, который обеспечивает быстрый процесс восстановления.

Жанболат Дилдабеков, главный врач:

«После обследования донора и пациента по генотипу, типированию, донором стал отец. После подготовки была проведена родственная трансплантация почки. Она была трансплантирована реципиенту. Первые трое суток реципиент находился в условиях реанимационного отделения, а потом переведена в хирургическое отделение на 11-е сутки пациентка выписывается без жалоб».

В ближайшее время в больнице планируют активно развивать комбинированную лапароскопическую хирургию, для обмена опытом в больницу регулярно приезжают специалисты из разных городов и стран.