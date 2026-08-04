Воркаут: спорт, который вдохновляет

Воркаут — это больше, чем тренировки на турниках. Это стиль жизни, который объединяет силу, дисциплину и стремление становиться лучше каждый день.

Здесь каждый выход на площадку превращается в возможность бросить вызов самому себе, освоить зрелищные элементы и вдохновить окружающих своим примером.

О том, почему воркаут стал для него не просто спортом, а образом жизни, рассказал воркаутер Арсен Жумабай: «Этим видом спорта занимаюсь уже около 6 лет, за 5-6 лет сделал хорошие достижения. Это уличный вид спорта, сначала я учился на улице, на дворовых турниках, постепенно узнал про этот зал и пришел. Именно воркаут, это другой вид спорта, работа с собственным весом, здесь мы контролируем свое тело, а также учимся контролировать себя».



Регулярные тренировки укрепляют мышцы, улучшают физическую форму и помогают достигать высоких результатов практически в любом виде спорта. Воркаут воспитывает дисциплину, уверенность в себе и силу характера, а зрелищные элементы делают его одним из самых красивых и вдохновляющих направлений уличного спорта.

Одним из таких спортсменов стал Лев Ван — бронзовый призёр чемпионата мира по ММА. Именно воркаут помог ему развить силу, выносливость, координацию и физическую подготовку, которые стали прочной основой для достижения высоких результатов в профессиональном спорте: «Я участвовал на чемпионате Азии, в городе Дананг, Вьетнам. Там мне удалось занять второе место. Также я участвовал на чемпионате Азии в Узбекистане, город Ташкент. Там я завоевал золотую медаль. Хочу поблагодарить всех своих тренеров и родителей, и всех кто меня поддерживает».



В Шымкенте регулярно проходят соревнования по воркауту, где спортсмены демонстрируют силу, технику и мастерство, вдохновляя всё больше людей присоединяться к этому движению. Каждый желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может начать заниматься воркаутом в специализированном зале.

О пользе воркаута для спортсменов разных направлений и развитии этого движения в Шымкенте рассказал лидер движения Workout Дмитрий Подебида: «Чем мне нравится воркаут, это тем, что он дает очень хорошую физическую подготовку, к нам приходят на тренировку боксеры, борцы, для того, чтобы прокачаться и улучшить свои силовые показатели, которые помогают в их видах спорта, в борьбе и так далее. Очень хорошо прокачивает, выносливость, ловкость, гибкость. У нас постоянно проходят чемпионаты. Брусья фесты, воркаут фесты, tartyl фесты, при этом хорошие призовые у нас всегда организовывают».



Уже в ближайшее время в Шымкенте пройдет Tartyl Fest — один из самых масштабных турниров по подтягиванию и воркауту в Казахстане. Соревнования соберут сильнейших спортсменов города и региона, а участники смогут побороться за достойный призовой фонд и звание лучших.







