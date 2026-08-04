В шымкентском зоопарке родился краснокнижный нахур

Пара бизонов с любопытством осваивает новый вольер. Животные недавно прибыли в шымкентский зоопарк из Акмолинской области.

По правилам учреждения сначала новоселов поместили на обязательный карантин, а после его завершения перевели в экспозиционный вольер, где с ними уже могут познакомиться посетители. Бизоны быстро адаптировались к новым условиям и чувствуют себя вполне комфортно.

«Как вы знаете, бизоны американские жители, прибыли в июне месяце этого года, прибыла пара. Самец и самка. Самка постарше, а самец младше»,— говорит Лариса Долгова.

Самым любимым временем этой пары является обед, по словам сотрудников они с удовольствием угощаются всем, что положено по рациону. К местному климату бизоны привыкли быстро. Летняя жара не мешает животным чувствовать себя комфортно, а зимой они способны выдерживать морозы до −40 градусов и ниже.

«Уже освоились вольер, хорошо питаются, по рациону, рацион у них это комбикорм, сено, овощи и ветки»,— говорит Лариса Долгова.

Сотрудники сразу же раскрыли и имя новоприбывших, поэтому в этот раз придумывать клички новым постояльцам зоосада, жителям Шымкента не придется.

«Карантинный период наши новые питомцы уже завершили. Сейчас они чувствуют себя прекрасно, полностью освоились и переведены в экспозиционный вольер. Их зовут Зымыран и Зара — это сложившаяся пара. Мы приглашаем всех гостей зоопарка познакомиться с ними поближе. Они любят овес, но никогда не отказываются перекусить картошкой или фруктами»,- рассказывает сотрудница зоопарка Гульнур Туленова.

С нетерпением первых посетителей ждет и детеныш нахура. Он появились на свет 12 июля и уже совершает свои первые прогулки по вольеру. Малыш — настоящая гордость зоопарка, ведь так называемый «голубой баран» относится к исчезающим видам и занесен в Международную Красную книгу. Новорожденный полностью здоров и при рождении весил 3 килограмма 100 граммов.

В Международный день дымчатого леопарда попозировать на камеру соизволил выйти из закрытого вольера их собрат — Амурский леопард по кличку Амур. Все лето представитель кошачьих предпочитает проводить под кондиционером в специальном помещении.

Выходить на улицу и радовать посетителей своей красотой он не спешит, зато при первых заморозках одним из первых выйдет на долгую прогулку. Этим летом шымкентский зоопарк переживает настоящий бэби-бум.

Потомство уже появилось у ланей, пятнистых оленей, винторогих коз, а в террариуме вывелись маленькие хамелеоны. По словам сотрудников, все новорожденные находятся под наблюдением специалистов, хорошо развиваются и с каждым днем становятся все активнее.