Cвой отчет за 10 месяцев, аким Каратауского района Абзал Аликулов начал не с достижений, а с проблем.

Треть населенных пунктов района, с численностью населения 247 тысяч, до сих пор не газифицированы. Еще в шести жилых массивах, присоединенных к городу, не решен вопрос с питьевой водой. В планах, до 2021 года от водозабора Комешбулак проложить водопровод, протяженностью 5 км.

Абзал Аликулов, аким Каратауского района: «В районе шесть жилых массивов не подключены к центральному водоснабжению. Это Сайрам, Испиджаб, Кайнарбулак, дачи Бозарык и мкр Асар-2. Предложения по водообеспечению этих населенных пунктов включены в план развития города на 2020-2023 гг. В мкр Асар-2, строительство водопроводной системы началось в мае этого года, сдача объекта запланирована на октябрь следующего».

В Каратауском районе Шымкента остро стоит вопрос и с канализационной системой. Как отметил аким района Абзал Аликулов, все вопросы будут решаться поэтапно. К слову, в жилом массиве «Таскен» удалось решить вопрос с нехваткой электроэнергии. В этом году в населенном пункте обновили электрические опоры, провода, заменили и старые трансформаторы.

Шынар Оразова