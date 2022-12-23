Обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау

Полицейские Туркестанской области изъяли у мужчины обрез и около 20 патронов.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УБОП по подозрению в хранении оружия установили жителя г. Кентау. В результате полицейские изъяли из дома обрез 16 калибра и около 20 патронов. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.