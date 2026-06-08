«Sairam Thermal Resort»: готовое премиум-решение для масштабных форумов и конференций

Конференц-зал «Sairam Thermal Resort»-это готовое премиум-решение для масштабных бизнес-событий. Площадка свободно вмещает до 180 гостей и полностью укомплектована по последнему слову техники: от передовых интерактивных панелей до ультракомфортных эргономичных кресел.

Неудивительно, что комплекс стал ключевой точкой на карте делового туризма Казахстана.

Медет Манкеев, генеральный менеджер санатория «Sairam Thermal Resort»: «За годы работы санаторий зарекомендовал себя как надежный партнер. Сотрудничает более чем с 30 крупными организациями Республики Казахстан. На сегодняшний день здесь уже приняли около 50 тысяч гостей из различных регионов страны и зарубежья. Наша миссия-предоставление высокого уровня сервиса, создание комфортных условий для отдыха и оздоровления. А так же обеспечение качественного и внимательного обслуживания каждого гостя».

Высокий статус площадки из года в год подтверждают и ведущие эксперты. Алмаз Амалбеков- человек, который точно знает, как выглядит идеальное пространство для дела. Вот уже 15 лет он организует тренинги для крупнейших национальных компаний страны, и уже в пятый раз его выбор падает именно на этот комплекс.

А для таких постоянных партнеров здесь действует эксклюзивная система бонусов.

Алмаз Амалбеков, бизнес тренер, продюсер: «В плане клиентоориентированности этот комплекс показал себя с лучшей стороны. Здесь отличные номера, удачное расположение, прекрасное питание. Но самое главное для меня-это высококлассный конференц-зал. Искренне рекомендую именно площадку в «Sairam Thermal Resort»».

После продуктивных сессий спикеры и участники могут расслабиться в бассейнах, побаловать себя спа-процедурами или набраться сил в уютных номерах. Помимо решения бизнес-задач, здесь можно укрепить здоровье и оценить главный целебный фактор курорта — уникальную термальную минеральную воду.

Дина Мухамеджанова, жительница г. Петропавловска: «Мы с супругом приехали сюда из Петропавловска. Нам здесь очень понравилось: свежий воздух, тихая поселковая местность. Отличный повар, разнообразное меню и широкий спектр лечебных процедур».

Двери «Sairam Thermal Resort» открыты ежедневно. По всем вопросам бронирования можно обратиться по телефонам, которые вы видите на экране. Этот оздоровительный центр доказывает: эффективный бизнес и абсолютный релакс можно идеально совмещать.

Номер: +7707 470 7333.

Лицензия № 21000041 от 04.06.21 г. выдана министерством здравоохранения РК.

Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, с. Байтерек, ул. Балдырган, зд. 30.