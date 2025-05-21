Здоровье начинается с отдыха в «Sairam Thermal Resort»

В круговороте повседневных забот всё чаще задумываешься: где восстановить силы и перезагрузиться? Один из таких уголков — санаторно-курортный комплекс Sairam Thermal Resort.

С момента открытия в марте 2019 года он стал местом, куда хочется возвращаться. Лечебные источники, современные процедуры и комфорт — здесь всё создано для отдыха тела и восстановления души.

Нурбек Элиманов приехал в санаторий с супругой. Говорит, после процедур буквально чувствует, как возвращается энергия. Главный эффект — от термальных и минеральных ванн.

Нурбек Элиманов, постоялец «Sairam Thermal Resort»: «Вода минеральная — прям йод и железо чувствуется. И есть ванны с такой водой. Теперь буду выбирать только этот санаторий. Лечение, потом бильярд, дискотека вечером».

«Sairam Thermal Resort» — это тишина и свежий воздух, фруктовые сады и солнце. Он расположен вдали от шумных трасс и заводов. Здесь гостей встречают не только уютные номера, но и внимательное медицинское сопровождение.

Кулжабаева Гулхан, главный врач «Sairam Thermal Resort»: «Главным фактором является минеральная вода, которая содержит много полезных элементов — железо, йод, магний. Скважина находится прямо на территории санатория, её глубина — 1280 метров. Воду мы применяем как внешне, так и внутрь: при заболеваниях ЖКТ, хронических холециститах, панкреатите, а также при болезнях почек. Мы принимаем даже детей — с двух лет».

Санаторий предлагает десятки оздоровительных процедур: от соляных шахт до иглоукалывания, от кислородной терапии до массажа. Есть бассейн, тренажёрный зал, офтальмологические консультации и физиолечение. Питание — сбалансированное, а из окон открывается вид на зелёные холмы и сады.

«Sairam Thermal Resort» — это не просто отдых, а инвестиция в себя. Здесь каждый день становится шагом к внутренней гармонии, а тишина и забота персонала помогают перезагрузиться.

АДРЕС: Туркестанская область, Сайрамский район, станция «Манкент», село Байтерек, улица Балдырган, 30.

Instagram @sairam.resort