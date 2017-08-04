В Шымкенте открылся реабилитационный центр для дебоширов

Медико-психологический реабилитационный центр для дебоширов открылся в Шымкенте. Безусловно, самовольно буйные семьянины, зачастую подвергающие родных бытовому насилию, в центр не обратятся. Какие меры предусмотрены работниками центра в таких случаях?

Неадекватное поведение алкашей-дебоширов, крики, угрозы, нанесение телесных повреждений. Весь этот кошмар — повод для незамедлительного обращения в реабилитационный центр.

Сотрудничая с полицией и наркологическими организациями, врачи центра ставят буйным пациентам ультиматум — тюремный срок или лечение в центре.

Жулдызбек Сабиров, заведующий: «У нас находятся, как правило, те, кто избивают жён. В основном у нас вся работа психологическая, только если необходимо медицинское вмешательство, мы подключаем и медиков. Пять дней они проходят медицинское обследование, а после начинаются ежедневные тренинги, которые направлены на снижение агрессии, пациенты становятся более спокойными и адекватными».

В центре реабилитации основную работу ведут психологи и психотерапевты. Последними применяется техника холотропного дыхания. Со слов специалистов, это помогает привести скандалиста в нормальное состояние.

Ермек Шопаев, психолог: «Метод холотропного дыхания состоит в следующем: пациенту завязывают глаза белой повязкой, включается медленная успокаивающая музыка, выполняются некоторые упражнения и ведется умиротворенная беседа с больным. Это длится час-полтора, два таких сеанса уже смогут помочь».

Центр реабилитации для дебоширов может принять на посуточное пребывание только 20 пациентов. Намного больше пациентов сейчас проходят дневное стационарное лечение.

Адрес : 4 мкр. ул.Бабытулы (ориентир спорткомплекс «Мадейра»)

Зарина Шарипова