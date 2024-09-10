Экстренный вызов 10 сентября: происшествия в Шымкенте

Детский омбудсмен отреагировала на скандал в Шымкенте. Отец ребенка, которого избили в детском саду, обратился в службу «111», где принимают обращения по всем вопросам, связанным с защитой прав детей, семьи и женщин. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Динара Закиева, уполномоченная по правам ребенка в Казахстане: «По данному факту отработали с управлением образования города и департаментом полиции. Дело заведено, в настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы».

Видеозапись, на которой воспитатель издевается над ребенком появилась в социальных сетях. На кадрах: женщина швыряет на пол с кровати спящую девочку. Затем она берёт её за ногу и тянет ребёнка по полу. В пресс-службе комитета по охране прав детей сообщили, что воспитателя уволили.

Пресс-служба ДП г. Шымкента: «По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции города Шымкента. Полиция отмечает, что любая форма насилия в отношении детей недопустима и правонарушитель в обязательном порядке понесет наказание в рамках закона».

Полицейские выявили водителей с общей задолженностью на сумму около 6 миллионов тенге. Так сотрудники патрульной полиции через программу “Қорғау” остановили одного из должников — водителя автомобиля «ВАЗ-2107», с неоплаченной задолженностью на трассе Жетысай-Сарыагаш. При проверке выяснилось, что водитель задолжал по кредитам и штрафам на сумму более четырех миллионов тенге.

«Также программа “Қорғау” подала еще один сигнал об остановке автомобиля Opel Vectra, водитель которой не оплатил задолженность на сумму более одного миллиона тенге. Автомобили водворены на штрафстоянку. Полицейские Туркестанской области еще раз призывают автолюбителей вовремя оплачивать задолженности и не нарушать правила дорожного движения», — сообщили в пресс-службе Туркестанской области.

В Шымкенте обсуждают совершенствование хода расследований интернет-мошенничеств. В частности, проблемы, возникающие в процессе расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством в сети, пути их решения и предупреждение правонарушений. Для борьбы с подобными киберпреступлениями созданы подразделения «Киберпол».

В Шымкенте закрашивают наркограффити. За 8 месяцев этого года сотрудниками полиции выявлено и уничтожено более 5 тысяч нарконадписей на стенах зданий. Полицейские призывают — если вы стали свидетелями каких-либо противоправных действий, связанных с наркотикам, немедленно сообщайте об этом по номеру «102». За пропаганду и рекламу наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.