Теперь не «тенге», а «теңге»

С 1 июля 2026 года в официальных документах Казахстана национальная валюта будет писаться как «теңге» вместо привычного «тенге».

Изменение закрепляется на законодательном уровне. Новое написание будут использовать в финансовых, налоговых и других официальных документах.

Но важный момент: это не новая валюта, не деноминация и не обмен банкнот. Курс, банки и привычные операции остаются без изменений.

То есть меняется не сумма на карте — меняется только буква в документах.

Кстати, в обновлённой редакции Конституции закреплено написание национальной валюты как «теңге».

Также госслужащим рекомендовано использовать в устной речи вариант произношения, близкий к казахскому звучанию слова. Но за привычное «тенге» никаких штрафов или наказаний не предусмотрено.

В Национальном банке подчеркнули: нововведение носит исключительно терминологический характер и не связано с изменением стоимости денег или какими-либо финансовыми реформами.