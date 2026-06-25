Доставка документов из СпецЦОНа: пошаговая инструкция для казахстанцев

Получить водительское удостоверение, техпаспорт или государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) теперь можно без посещения СпецЦОНа. Оформить доставку готовых документов можно всего за несколько минут через мобильное приложение «ЦОН».

Услуга становится доступной после того, как документ будет готов к выдаче. Доставка осуществляется в пределах населённого пункта, где был оформлен заказ, а статус выполнения можно отслеживать в режиме реального времени через приложение.

Если заказ оформлен до 17:00, документы доставят в тот же день. При оформлении заявки после 17:00 доставка будет осуществлена на следующий рабочий день.

Как оформить доставку:

1. Авторизуйтесь в мобильном приложении «ЦОН».

2. Перейдите в раздел «СпецЦОН» и выберите услугу «Доставка документов».

3. Выберите тип документа и заполните данные заявки и получателя.

4. Укажите адрес и выберите удобное время доставки.

5. Ознакомьтесь с условиями договора оферты и подтвердите заказ.

6. Оплатите услугу и ожидайте доставку готового документа.

Стоимость доставки в Астане и Алматы — 15 000 тенге, в других регионах — 7 000 тенге