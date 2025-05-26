Завершились военные сборы бригады теробороны Шымкента

В бригаде территориальной обороны Шымкента завершились десятидневные учебные сборы.
В них приняли участие 118 военнообязанных, которые отработали навыки охраны и обороны стратегических объектов на полигоне «Ақтас».
Сборы прошли в рамках плана Минобороны и постановления акима города.
Обучение включало теоретические и практические занятия по 18 дисциплинам: от действий на блокпостах до отражения атак условного противника.
По итогам лучшие участники были награждены и получили воинские звания.
Военнообязанные были обеспечены питанием, формой, выплатами и сохраняли зарплату на основном месте работы.