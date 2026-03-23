Правительство запускает масштабную работу по популяризации Конституции

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства отметил, что нормы новой Конституции формируют прочную основу для поступательного развития государства и общества.

Он поручил ответственным госорганам усилить информационно-разъяснительную работу и в недельный срок разработать соответствующий план.

До 10 апреля 2026 года необходимо обеспечить издание Конституции массовым тиражом и её распространение в госорганах, образовательных и культурных учреждениях, библиотеках и торговых точках.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено разместить текст документа на общедоступных электронных платформах.

Кроме того, в образовательных организациях планируется проведение занятий по изучению Конституции.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено до 20 апреля подготовить методические рекомендации и учебные материалы.