Политологи рассказали что ждет казахстанцев на выборах

После принятия новой Конституции Казахстан переходит к однопалатной парламентской системе, курултаю, который будет состоять из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Эксперты отмечают, что в числе основных фаворитов остаются уже представленные в парламенте политические силы, тогда как менее крупные партии рискуют не получить представительство.

Итоговый расклад, уверены политологи, будет зависеть не только от ресурсов и организационной работы, но и от того, насколько политические силы смогут предложить понятную повестку и ответить на запросы общества.

Главная интрига предстоящих выборов в том, смогут ли новые политические игроки составить конкуренцию и повлиять на расстановку сил, или же парламент сохранит существующий баланс. Традиционно политическое поле представляют несколько ключевых партий, среди которых выделяются «Аманат», «Ак Жол», «Республика», «Ауыл» и «Народная партия Казахстана».

«Есть новые партии, которые прошли действующий мажилис – ОСДП, единственная оппозиционная партия, и остается только Байтак, который не прошел, к сожалению. Мы слышим, что скоро появится новая партия Адлет. Без существенного финансирования, без больших спонсоров новые партии вряд ли будут претендовать на какие-то места», — Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук.

По мнению экспертов, одним из главных факторов любой избирательной кампании остаются ресурсы. Чем шире финансовые возможности партии, чем больше у неё активных сторонников и выстроенная организационная структура, тем выше её шансы на успех. Важную роль играет и состав политических команд. Политологи надеются, что партийных списках будут представлены как медийные личности так и эксперты в различных сферах, глубоко понимающие социально экономические процессы.

«Как, скажем так, усредненный избиратель, я хочу видеть ораторов, которые способны, харизматики, которые могут за две минуты во время депутатского запроса жарким словом поднять наболевшую тему и так далее. Конечно, есть запрос на таких людей, и это абсолютно нормально. Но с другой стороны, люди хотят, чтобы парламент работал, чтобы он принимал хорошие, качественные законопроекты», — Таир Нигманов, эксперт по международным отношениям.

Эксперты говорят, сегодня электорат в Казахстане достаточно разнообразен и во многом фрагментирован. С одной стороны, высокий уровень цифровизации делает политические процессы более открытыми, с другой политологи считают, что влияние социальных сетей часто переоценивается. Решающим все же остаётся прямой контакт с избирателями, работа в регионах и понимание реальных социальных запросов населения.

«Я думаю, что сегодня главным образом является запрос на какую-то экономическую стабильность, предсказуемость, на формирование определенных длинных горизонтов планирования, на доступность финансовых средств, на более благоприятный и предсказуемый климат для бизнеса, особенно для малого предпринимательства. Возможно, сокращение разного рода запретов и регулирующих норм», — Талгат Калиев, политолог.

Эксперты отмечают, что успех на выборах получат те политические силы, которые смогут не только озвучить ожидания общества, но и предложить реальные механизмы их реализации. До выборов осталось несколько месяцев и политические силы начинают активную подготовку, формируя стратегии и усиливая работу с избирателями.