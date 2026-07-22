Транспортные полицейские пресекли незаконный ввоз религиозной литературы

Сотрудники отделения полиции на транспорте в международном аэропорту Шымкента пресекли факт незаконного ввоза религиозной литературы. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов.

По его словам, по прилете авиарейса сообщением «Стамбул — Шымкент» в ходе проверки пассажиров транспортные полицейские обнаружили у 47-летнего жителя Туркестанской области религиозную литературу, ввезенную с нарушением требований законодательства Республики Казахстан.

У гражданина изъято 25 экземпляров религиозной литературы.

— По данному факту мужчина привлечен к ответственности за ввоз религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания с нарушением установленного порядка, — отметил Темиржан Рамазанов.

Напоминаем, что в соответствии с законом Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» ввоз на территорию страны религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования одного экземпляра каждого наименования, допускается только зарегистрированными религиозными объединениями при наличии положительного заключения религиоведческой экспертизы.