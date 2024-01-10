Коммунальные платежи шымкентцев объединят в одну квитанцию

Коммунальные платежи теперь объединят в одну квитанцию. Изменение вводят в соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития «О едином платежном документе».

Каждый многоквартирный дом может теперь выбрать отдельное сервисное учреждение. Налоговики проводят разъяснительную работу с жителями Шымкента.

«Цель реформы – создать форму правления своего дома и избрать домкома. Люди должны выбрать компанию, открыть счет и выделять деньги только на те услуги, которые вы фактически потребляете. Если вы не используете какие-то услуги, то вы не будете за них платить», — говорит Жумабек Исмаилов, член комитета по реформированию жилищного законодательства РК.