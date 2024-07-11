Низкие зарплаты и долги: казахстанцы оказались в удручающем положении?

Казахстанцы считают что им мало платят. Это стало известно по результатам обследования «Качество жизни населения».

Подробную статью о доходах населения опубликовали в высшей аудиторской палате. Выяснилось, что больше 40% казахстанцев работают в найме, около 6% самозаняты, еще 10,5% граждан получают различные пособия. При этом зарплаты у людей небольшие.

По данным высшей аудиторской палаты, ежемесячный доход казахстанцев разнится по виду занятости. Так, меньше 50 тысяч тенге получают около 19% работающих по найму и 18% самозанятых. От 50 до 250 тысяч тенге ежемесячно зарабатывают 74% наемных работников и около 63% самозанятых. А вот доходы от 500 тысяч тенге и выше имеют единицы: меньше половины процента как среди работающих в найме так и среди самозанятых.

«Были использованы только официальные данные бюро национальной статистики. Нет дохода порядка 6,5 миллионов человек, согласно статистике 6 миллионов это дети, до 10 тысяч это пол миллиона человек, от 10 до 50 тысяч 2 миллиона человек. За период 2010 -2022 годы минимальная и среднемесячная заработная плата выросла в 4 раза», — говорит Динара Умарова, главный консультант высшей аудиторской палаты РК.

По словам экономистов, данные могут быть неточными. Есть теневой рынок, некоторые не указывают свою реальную заработную плату, другие получают оплату «в конверте». Но тем не менее, представленные данные огорчают.

«Это удручающее положение не есть хорошо. За рубежом в основном экономическую активность в стране смотрят на средний класс, а у нас выходит разрыв между богатыми и бедными огромный. Свыше полумиллиона это не такая высокая зарплата, чуть выше 1000 долларов, за рубежом 2-3 тысячи долларов», — говорит Арман Байганов, экономист.

При этом средняя заработная плата по официальной информации в Казахстане составляет 382 тысячи тенге. Но данные палаты говорят об обратном. Экономисты говорят, проблема низких заработных плат в Казахстане уже перезрела. Прожить на минимальную заработную плату в 85 тысяч тенге невозможно. Поэтому нужны социальные стандарты, по которым подобные «минимумы» будут высчитываться.

«В этом году был принят закон о социальных стандартах в соответствии с которым МПМ в следующем году будет утверждаться по новым правилам и минимальный прожиточный минимум который будет считаться по новому эти базовые вещи которые существуют в социальных стандартах», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

В аудиторской палате привели и данные по кредитному портфелю казахстанцев. Особую тревогу вызывают данные по просроченным займам. Их сумма в прошлом году по сравнению с 2022 годом увеличилась больше чем на 40%. На этом фоне доходы микрофинансовых организаций увеличились почти на треть, а чистая прибыль на 40%.