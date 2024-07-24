Повышение доходов в Шымкенте: 15 000 бюджетников получают новые надбавки

Целью комплексных мер, направленных на повышение социального благосостояния населения, является улучшение качества жизни и увеличение доходов граждан.

Президент страны поставил перед правительством задачи, считая, что экономика должна напрямую влиять на благосостояние народа.

В городе Шымкенте эти задачи успешно реализуются.

Вместе с ростом экономических показателей города, объем местного бюджета ежегодно увеличивается.

Например, сегодня он составляет 764 млрд тенге, что в 5,2 раза больше, чем шесть лет назад.

Благодаря увеличению бюджета, в прошлом году около 15 тысяч работников учреждений, финансируемых из местного бюджета, получили надбавку к заработной плате в размере 22 000 тенге.

С 1 апреля текущего года, по поручению акима города Габита Сыздыкбекова, эта надбавка была увеличена до 50 000 тенге.

Таким образом, минимальная заработная плата в учреждениях, финансируемых из местного бюджета, превысила 140 000 тенге.

Меры по улучшению качества жизни населения будут продолжены и в будущем. Благодаря разъяснительной работе, эти инициативы нашли поддержку среди предпринимателей города, что привело к увеличению заработной платы в частном секторе.

Повышение заработной платы бюджетников в Шымкенте — важная часть комплексной программы, направленной на улучшение благосостояния жителей города.

Эти меры являются частью комплексной программы, направленной на улучшение благосостояния жителей Шымкента.

Благодаря активной поддержке и участию предпринимателей города, в частном секторе также наблюдается рост заработной платы.

Внедрение подобных инициатив способствует созданию более стабильной и благополучной среды для всех жителей Шымкента, повышая уровень жизни и социальное благосостояние населения.

Правительство продолжит работу в этом направлении, чтобы каждый гражданин почувствовал реальные улучшения в своей жизни.