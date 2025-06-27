Содержать работников в Казахстане стало заметно дороже

Расходы работодателей на содержание работников заметно выросли. По данным бюро нацстатистики, в прошлом году компании потратили на это более 21 триллиона тенге, почти на 12% больше, чем годом ранее.

Основная часть этих затрат заработная плата. Её рост также составил около 12%. А вот внеплановые и добровольные траты, наоборот, начали сокращать.

Ляззат Сайлаукызы, руководитель управления бюро национальной статистики: «37% расходов работодателей приходится на налоги связанные с использованием рабочей силы, по сравнению с прошлым годом расходы на соцзащиту выросли на 16%, на на налоги 7%, расходы на обучение снизилось в два раза, а на культурные мероприятия на 20%».

По мнению специалистов, это может говорить о том, что увеличение затрат на работников опережает рост доходов компаний. Поэтому предприятия сокращают не обязательные статьи расходов. При этом, как показывают макроэкономические расчёты, зарплаты работников снизились, а вот доходы предприятий наоборот, выросли.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Если в 2000 году доля зарплат, оплаты труда, доход работников составлял 36% ВВП, то уже в 2024 году 31%, в то время как прибыль корпораций, валовые смешанные доходы, доходы бизнеса и инвестиций доля в 2000 году была 54%, а сейчас 61%».

Эксперты считают: всё это отражает общую нагрузку на фонд оплаты труда. Фактически, все налоговые и структурные реформы оплачиваются за счёт работников. При этом далеко не все компании имеют ресурсы, чтобы инвестировать в развитие своих сотрудников.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Ситуация достаточно сложная. Если мы не будем повышать производительность труда, а ее мы сможем повысить только через обучение людей, то нам в ближайшее время не грозит рост экономики, нужно обязательно вкладывать в людей».

Между тем, эксперты отмечают, что в последние годы остро ощущается нехватка рабочих кадров. Особенно это касается профессий вроде комбайнёров, ветеринаров и скотоводов. В некоторых случаях предприятия вынуждены привлекать иностранных специалистов.