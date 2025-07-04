Экс-главу облобразования приговорили к 7,5 годам тюрьмы за мошенничество

«Отказываюсь от гражданства Казахстана» — такое заявление стало реакцией экс-руководителя управления образования Туркестанской области Галымжана Жумашева на приговор, который ему вынес суд.

Отбывать наказание предстоит и второму фигуранту одного из самых обсуждаемых процессов — бывшему прокурору Тараза Нурсултану Тилешову. Оба осуждённых с приговором не согласны и намерены его обжаловать.

Это дело рассматривали больше четырёх месяцев. На скамье подсудимых два человека, но главный фигурант — Галымжан Жумашев, бывший руководитель областного управления образования. Суд счёл его виновным сразу по двум статьям: «мошенничество» и «отмывание денег».

Самидин Темиралиев, судья: «Окончательно назначить наказание — 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным запретом на работу в госорганах и структурах финансового контроля».

На заседании отсутствовала Эльмира Дюсенкызы — женщина, проходившая по делу потерпевшей. По решению суда Жумашев обязан возместить ей 67 миллионов тенге в течение двух месяцев. Сам он отбывать срок будет в колонии общего режима. Время, проведённое под стражей с февраля, зачтено как один день за полтора. В рамках того же дела суд признал виновным и бывшего прокурора Тилешова. Ему назначено ограничение свободы, но без изоляции от общества.

«Говорю от чистого материнского сердца — сына осудили, потому что за ним никто не стоит. Пусть ответят те, кто лишил его свободы несправедливо», — высказалась мать осуждённого.

После оглашения приговора зал взорвался — родные осуждённых не скрывали эмоций. Сам Жумашев поднял лист бумаги, на котором от руки было написано «Отказываюсь от гражданства Казахстана».

Галымжан Жумашев, осужденный: «Я не согласен с приговором. Обвинения — это слова. Где факты? Говорят, я получил деньги. Но у меня есть расписка: Эльмира брала у меня в долг. Я пытался её предъявить, суд отказался принять. Теперь на мне 68 миллионов. А ведь она сама возвращала долг — переводила на мой Kaspi. Если бы я взял взятку, неужели переводил бы её на личный счёт? Я же не идиот».

В финале процесса Жумашев и Тилешов заявили о намерении подать апелляцию. Изначально Жумашеву вменяли и получение взятки, и дачу взятки, но позже гособвинение отказалось от этих эпизодов за отсутствием доказательств.

Айшабиби Кошеман