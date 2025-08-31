В Шымкенте проводят информационные акции по защите от интернет-мошенников и киберугроз

За восемь месяцев 2024 и 2025 годов департамент по противодействию киберпреступности министерства внутренних дел Республики Казахстан провел детальный анализ ситуации с интернет-мошенничествами по всей стране, в том числе в городе Шымкенте.

Одним из тревожных трендов 2025 года стало заметное снижение возраста пострадавших от подобных преступлений. Если в 2024 году среди жертв интернет-мошенников в возрасте от 18 до 30 лет насчитывалось около двух тысяч человек, то к концу 2025 года эта цифра выросла до трех тысяч.

Аналогично растет количество пострадавших среди граждан старше 60 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что именно молодежь и пожилые люди остаются наиболее уязвимыми категориями населения в Шымкенте и других городах Казахстана.

Особое внимание в ходе анализа уделялось практикам, связанным с так называемыми «дропами» — обычными гражданами, которые по разным причинам предоставляют мошенникам свои банковские карты.

В Шымкенте, как и в других крупных городах, «дропы» выступают посредниками, через которые преступники обналичивают похищенные средства. МВД отмечает, что такая схема значительно осложняет работу правоохранительных органов и способствует росту интернет-мошенничеств.

В связи с растущей угрозой министерство внутренних дел напоминает жителям Шымкента и всей республики о вступающих в силу с 15 сентября изменениях в уголовном кодексе.

Новые поправки предусматривают уголовную ответственность за предоставление своих банковских карт третьим лицам, что является мерой борьбы с распространением схем мошенничества.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до семи лет.

Власти города Шымкент совместно с МВД активно проводят информационные кампании, направленные на повышение правовой грамотности населения и предупреждение случаев интернет-мошенничества.

Особое внимание уделяется молодым людям и пожилым гражданам, так как именно эти группы чаще всего становятся жертвами киберпреступников. В школах и университетах Шымкента организуются лекции и семинары, а в социальных сетях распространяются видеоролики и памятки о способах защиты от мошенников.

Помимо профилактических мероприятий, в Шымкенте усилена работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности интернет-мошенников и их сообщников. В частности, полиция города активно взаимодействует с банками и операторами связи для оперативного блокирования подозрительных транзакций и выявления «дропов».

В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что борьба с интернет-мошенничеством — это комплексная задача, требующая слаженной работы государства, правоохранительных органов и граждан.

В Шымкенте, как и в других регионах Казахстана, усиление контроля и повышение информированности населения считаются ключевыми направлениями в противодействии киберпреступности.

Таким образом, город Шымкент становится одним из активных участников общенациональной кампании по защите граждан от интернет-мошенничества. Внедрение новых законодательных норм и проведение профилактических мероприятий призваны снизить число жертв и повысить уровень безопасности в цифровом пространстве.

МВД призывает жителей Шымкента соблюдать правила безопасности, не передавать свои банковские данные третьим лицам и быть внимательными в интернете.