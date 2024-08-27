Бывшего и.о. руководителя управления жилья Шымкента осудили на 9 лет

Завершился громкий судебный процесс по делу о хищении денежных средств. На скамье подсудимых оказались экс исполняющий обязанности руководителя управления жилья а также подрядчик. Бывшего чиновника обвиняли в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Подрядчика — в присвоении и растрате.

Решением суда экс чиновника осудили на 9 лет лишения свободы, подрядчику дали 8 лет тюрьмы.

Адвокаты осужденных выразили несогласие с приговором, там уверены во время судебных процессов были допущены нарушения и намерены подавать апелляцию.