Камера. Мешки. Мотор: как «Отырар» очистил русло Карасу

Команда телекомпании OTYRAR сменила съемочные павильоны на побережье реки Карасу. Журналисты вооружились перчатками вместо микрофонов, а операторы отложили камеры ради мусорных мешков. Коллектив провел масштабный экологический тимбилдинг, поддержав общенациональную акцию «Таза Қазақстан».

Локацию возле сквера Шанырак по улице Жангильдина городские власти старательно обустраивали для комфортного отдыха горожан. Однако несознательные отдыхающие умудрились превратить дно реки в самую настоящую подводную свалку. Во время тотальной зачистки береговой линии и дна телевизионный десант то и дело натыкался на шокирующие «артефакты»: от стандартного пластика и бутылок до носков и костей.

В этот день на Карасу забыли о субординации.

Генеральный директор, главные редакторы, ведущие, операторы, водители, рекламный отдел и SMM-специалисты работали плечом к плечу. Медийщики доказали: ничто так не сплачивает коллектив, как общее осязаемое дело на благо любимого Шымкента. Пока одни штурмовали заросли, другие ставили рекорды по скоростному сбору хлама. Результат слаженной работы — полсотни огромных мешков с отходами человеческой жизнедеятельности, которые больше не отравляют водную артерию мегаполиса.

Необычный формат тимбилдинга привлек внимание местных жителей. Гуляющие в сквере шымкентцы признавались, что слаженность телевизионщиков вдохновляет, и благодарили команду за реальный вклад в чистоту города.

Свой эко-ход OTYRAR сделал, но на этом история не заканчивается. Телекомпания официально передала эстафету чистоты своим шымкентским коллегам по медиацеху — как опытным игрокам рынка, так и новоиспеченным редакциям.

Завершился трудовой день дружным скандированием: «Отырар! Шымкент! Таза Қазақстан!».

Телевизионщики возвращаются к привычным микрофонам и монтажным пультам, но уже с мощным зарядом чистой энергии.