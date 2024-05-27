Шымкент — город, где спасают жизни: история украинской женщины и ее ребенка

В шымкентском городском перинатальном центре вновь продемонстрирован высокий уровень медицинской помощи и международного сотрудничества в области здравоохранения.

20 апреля Щебетун Диана начала испытывать схватки и была доставлена службой скорой помощи в перинатальный центр города.

Малыш родился преждевременно на 33-й неделе беременности.

Врачи, проведя полное медицинское обследование, диагностировали у новорожденного атрезию пищевода, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Операция по лечению врожденного порока прошла успешно.

Мальчик, родившийся с весом 1700 граммов, на данный момент набрал вес и превышает 2 килограмма. Сегодня мама и ребенок, чье здоровье значительно улучшилось, были выписаны домой.

Щебетун Диана, профессиональный врач, прибыла в Шымкент вместе с коллегой, футболистом клуба «Кызылжар». Во время рабочей поездки у Дианы начались преждевременные схватки, и она была немедленно доставлена в родильный дом.

Гражданка Украины выразила благодарность врачам за успешно проведенную операцию и помощь при рождении ребенка. Пресс-служба акимата города Шымкента отметила, что этот случай подчеркнул важность и эффективность системы обязательного социального страхования, благодаря которой сложные медицинские процедуры могут быть доступны всем нуждающимся.

Врачи перинатального центра показали высокий профессионализм и оперативность, обеспечив безопасность и здоровье как матери, так и ребенка.

Диана Щебетун отметила, что оказанная ей помощь и забота со стороны медицинского персонала превзошли все ожидания.

Сложная операция, которую пришлось перенести новорожденному, была выполнена на высоком уровне, что позволило малышу быстро восстановиться и набрать вес. Выписка матери и ребенка домой стала радостным событием как для семьи, так и для медицинского персонала, который вложил все силы в спасение и улучшение здоровья своих пациентов.

Этот случай также подчеркивает важность международного сотрудничества в области медицины и показывает, что независимо от гражданства, каждый человек может рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь в Шымкенте.

Врачи и медицинский персонал центра продолжат работать над тем, чтобы предоставлять высокий уровень медицинских услуг всем пациентам, нуждающимся в их помощи.

Пресс-служба акимата города Шымкента будет и дальше информировать граждан о значимых событиях и достижениях в области здравоохранения, подчеркивая важность доступности качественной медицинской помощи для всех.