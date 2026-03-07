Битва стартапов и шоу дронов: в Шымкенте пройдет технологический форум

27 марта в Шымкенте состоится международный форум Digital Qazaqstan 2026.

Масштабное мероприятие пройдет во дворце Қызғалдақ сарайы и объединит представителей технологического бизнеса, стартап-сообщества и экспертов в сфере цифровизации.

Как отмечают организаторы, форум станет площадкой для обсуждения современных технологических трендов, инноваций и развития Индустрии 5.0.

«Шымкент станет эпицентром технологий, инноваций и индустрии 5.0», — сообщили организаторы форума.

Одним из ключевых событий станет Digital Qazaqstan Battle — конкурс стартапов, в рамках которого участники представят свои проекты инвесторам и экспертам. Призовой фонд составляет 18 миллионов тенге.

«Победитель главной битвы стартапов получит 10 миллионов тенге, за второе место предусмотрено 5 миллионов тенге, а за третье — 3 миллиона тенге», — сообщили организаторы.

В программе форума также запланировано пленарное заседание с участием премьер-министров стран Евразийский экономический союз, где будут обсуждаться вопросы цифровой трансформации и развития технологий в регионе.

Гостей мероприятия ожидает и технологическая выставка: зона робототехники с роботами-аватарами, шоу дронов с элементами искусственного интеллекта, а также соревнования по дрон-соккеру.

Кроме того, в рамках форума пройдет экспо-выставка стартапов и церемония награждения Digital Qazaqstan Awards, где отметят лучшие цифровые проекты и стартапы в сфере искусственного интеллекта.

Билеты на мероприятие доступны на официальном сайте форума.