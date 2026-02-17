Житель Туркестана связал жену скотчем и отправил в психбольницу

В Туркестанской области суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы за незаконное помещение супруги в психиатрическую больницу, сообщает OTYRAR.

В пресс-службе областного суда уточнили, что на фоне семейного конфликта мужчина в сговоре с друзьями связал женщине руки и ноги скотчем и доставил её в психиатрическую клинику.

«Женщину принудительно вывезли в Областной центр психического здоровья г. Шымкент, где подсудимый Д., подписав соответствующие медицинские документы, незаконно поместил её в учреждение. Вина подсудимых (прим. ред. супруга потерпевшей и его друзей) полностью доказана показаниями жены, экспертизами, свидетельскими показаниями, аудио- и видеоматериалами», — отметили в суде.

Кроме того, у Д. было обнаружено незаконное хранение 16 боевых патронов, приобретённых им ранее на одном из рынков Туркестана.

Сегодня областной суд вынес приговор по данному делу. Супруг потерпевшей получил 9 лет лишения свободы, его подельники — по 8 лет каждый. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с осужденного Д. взыскано 5 млн тенге, с Ю. и М. — по 3 млн тенге с каждого. Приговор ещё не вступил в законную силу.