Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Туркестанской области

Суд огласил приговор по делу о гибели 16-летней девочки, тело которой было обнаружено на обочине дороги в селе Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области, передает OTYRAR.

Обвиняемый 38-летний гражданин Узбекистана был признан виновным по статьям Уголовного кодекса «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» и приговорён к пожизненному лишению свободы.

Даурен Мадалиев, судья:

“Назначить пожизненное лишение свободы”.

Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить потерпевшей стороне моральную компенсацию в размере 50 миллионов тенге. Отбывать наказание он будет в учреждении с максимальным уровнем безопасности. Неизвестно, согласны ли осуждённый и потерпевшая сторона с вынесенным приговором. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 6 июня текущего года. По словам жителей села, девочка вышла из магазина своей семьи, чтобы пойти домой, после чего пропала. Не вернувшуюся домой школьницу родственники и односельчане вместе с полицией искали всю ночь и обнаружили её тело на дороге возле детского сада.