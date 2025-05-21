В Шымкенте массово высохли деревья, высаженные меньше года назад

Чинаровые деревья в Шымкенте высохли спустя год, сообщает «24KZ». По данным управления развития комфортной городской среды, в сухие палки превратились порядка пятисот чинар — таковы предварительные итоги мониторинга.

На благоустройство улицы аль-Фараби в прошлом году было выделено свыше миллиарда тенге из городского бюджета. Эти средства пошли на посадку деревьев, кустарников, посев газона, установку поливочной системы и бурение скважин. Всего было высажено 9 тысяч саженцев.

В акимате заверяют, что ситуация под контролем и рассматривается как часть естественного процесса приживаемости растений. Однако это не первый случай, когда в Шымкенте не приживаются новые зелёные насаждения. Два года назад волонтёры Антикоррупционной службы выявили почти 4 тысячи засохших молодых деревьев.

Жарылкасын Машбек, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды: «Мы работаем над тем, чтобы спасти деревья — обеспечиваем их витаминами, создаём благоприятные условия. Если это не даст результата, погибшие саженцы будут заменены в рамках гарантийного срока. Подрядная организация несёт за это ответственность. Со своей стороны мы продолжаем вести учёт и мониторинг».