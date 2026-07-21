Казахстанские нефтяные танкеры оказались под ударом во время погрузки на морском терминале каспийского трубопроводного консорциума. К счастью, обошлось без пострадавших. Инцидент вызвал реакцию Министерства иностранных дел, где решительно осудили атаку на гражданские суда.

Накануне беспилотники атаковали два танкера, перевозивших казахстанскую нефть. На судах вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В МИДе и министерстве энергетики Казахстана осудили удары по гражданской энергетической инфраструктуре, назвав их угрозой экономическим интересам страны.

Но уже сегодня под атаку попал еще один танкер. Правда, этом в минэнерго не уточнили, был ли он зафрахтован Казахстаном.

«По имеющейся информации, в ночь с 19 на 20 июля БПЛА был атакован танкер «NELSA», находившийся под погрузкой на морском терминале КТК. В настоящее время проводится оценка технического состояния судна и последствий инцидента. Министерство энергетики Республики Казахстан находится на постоянной связи с Каспийским трубопроводным консорциумом», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.

Если подобные атаки продолжатся, последствия могут сказаться на экономике Казахстана. Нефтяной сектор остается одним из ключевых источников доходов бюджета, а около 80% экспорта казахстанской нефти проходит по маршруту КТК. Эксперты подчеркивают: Казахстан не является стороной военного конфликта, поэтому риски для энергетической инфраструктуры необходимо минимизировать дипломатическими средствами.

«Если будет подтверждено, что это действительно были зафрахтованные Казахстаном танкера, скорее всего объем отгрузки будет понижен. Потому, что есть такое понятие, как премии за риски. Нет смысла прокачивать по КТК больший объем нефти, если мы не можем дальше, условно, погружать на танкера и экспортировать на мировой рынок», — Ануар Кожабеков, эксперт нефтегазовой отрасли.

В таком случае экспорт придется ограничивать, а следом могут сократить объемы добычи. По словам специалистов, такой сценарий способен отразиться не только на нашей стране.

«Если мировой рынок лишится казахстанской нефти, это может спровоцировать рост стоимости нефти в других странах, особенно в Западной и Южной Европе. К примеру, в Австрии 40% потребности нефти за счет казахстанской нефти покрывает», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти. Сегодня стоимость Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель. На фоне продолжающегося обмена ударами между Ираном и США напряженность на мировом энергетическом рынке сохраняется.