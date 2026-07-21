Первую в Шымкенте операцию при редком пороке сердца успешно провели новорожденному

Спустя полгода после уникальной операции младенец с редким врожденным пороком сердца, которому врачи Шымкента спасли жизнь, успешно восстанавливается. Сегодня ребенок хорошо набирает вес, развивается в соответствии с возрастом и чувствует себя хорошо.

Сложную высокотехнологичную операцию малышу провели в возрасте полутора месяцев в городской клинической детской больнице в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Сразу после рождения у ребенка появились тревожные симптомы — затрудненное дыхание и недостаточная прибавка в весе. Обследование выявило крайне редкий врожденный порок сердца — фистулу между правым желудочком и правой коронарной артерией. Такая патология нарушает нормальное кровообращение, создает дополнительную нагрузку на сердце и без своевременного лечения может привести к тяжелым осложнениям.

Врачи приняли решение о проведении гибридной высокотехнологичной операции.

По словам заведующего отделением кардиохирургии городской клинической детской больницы Шымкента Асана Жуманова, хирургическое вмешательство состояло из двух этапов. Сначала под ангиографическим контролем через бедренную артерию был введен катетер, что позволило точно определить расположение дефекта и его анатомические особенности.

Затем специалисты выполнили открытую операцию на сердце с подключением аппарата искусственного кровообращения, полностью устранив патологическое сообщение. Он отметил, что подобные высокотехнологичные операции требуют значительных затрат и финансируются в рамках ОСМС.

Послеоперационный период проходил под постоянным наблюдением специалистов. Сейчас маленькому пациенту уже восемь месяцев.

Мама ребенка Кунсулу Райымкул рассказала, что первые недели после рождения были особенно тяжелыми: «Мы очень переживали за сына. Благодаря профессионализму наших врачей сегодня он улыбается, растет и радует нас каждый день. Мы искренне благодарны всем специалистам, которые подарили нашему ребенку шанс на здоровую жизнь».

Кардиохирурги отмечают, что выявленная у ребенка патология относится к числу крайне редких врожденных пороков сердца и составляет около 0,5% всех подобных аномалий. Проведенная в Шымкенте операция стала первым высокотехнологичным кардиохирургическим вмешательством при данной патологии в городе.